九合一選舉今投票，決戰中台灣，台中今天天氣好，拉升民眾投票意願，投票在下午四時結束。據多區里長觀察，今年投票率初估突破6成，上屆台中市長選舉投票率61.49%，今年投票率與上屆相當。

台中市選委會指出，台中今年市長選舉人數為237萬6919人、市議員選舉人數236萬9254人，首投族人數達7萬7228人，全市共設置1980處投開票所，較前次第11屆立法委員選舉的1902處，增加78處，共動員2萬8064名選務人員。

台中市2022年市長投票，投票率達61.46%，今日台中市天候良好，加上選情白熱化，今日投票開始以來，各投開票所均出現投票人潮，據多區里長觀察，截至中午，多區開出逾4成的投票率，在下午2時，突破5成，投票在下午四時結束，投票率突破6成，與上屆的市長選舉相當。