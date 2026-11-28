2026九合一選舉投票今天下午4時結束，國民黨高雄市長候選人柯志恩「開票之夜」設於國民黨高市黨部1樓，隨著投票時間結束，愈來愈多支持者湧入黨部觀看選舉結果，支持者情緒隨開票數字起伏不定，瀰漫緊張氣氛。

高雄市共設2089個投開票所，市長選舉人數為230萬7917人，時至中午，投票率達35.13%。2022年市長選舉，國民黨柯志恩挑戰民進黨陳其邁，投票率58.10%，今年投票率可望超過6成。

柯志恩開票之夜的地點設國民黨高雄市黨部，工作人員申請封閉單向車道設置電視牆及座椅，現場布置200多張塑膠椅，投票結束前開始有支持者到場關心選情。各地開始開票之後，只要柯志恩領先，現場就出現歡呼聲喊「加油」及敲鑼打鼓，若落後就一片靜默，氣氛相當緊張。

2022年高雄市長選舉，國民黨柯志恩得票數52萬9607票（40.16%），民進黨陳其邁76萬6147票（58.10%），投票率58.61%。

國民黨高雄市長候選人柯志恩「開票之夜」設於國民黨高市黨部1樓，隨著投票結束，愈來愈多支持者聚集等待開票結果。記者徐白櫻／攝影