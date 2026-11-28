今日（2026年11月28日）為台灣九合一地方公職人員選舉，全台22個縣市共有 8位現任縣市長尋求連任，包含4位市長及4位縣長，分別為基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、屏東縣長周春米及連江縣長王忠銘，這次8位縣市長都安全過關，且蔣萬安還破除了「凱道12年魔咒」都市傳說。

今日（2026年11月28日）為台灣九合一地方公職人員選舉，全台22個縣市共有 8位現任縣市長尋求連任。圖為2026九合一8大連任戰區「開票結果」總覽。

★台北市：蔣萬安連任成功

台北市長在這次也是以藍綠對決為主，蔣萬安2026尋求連任之路這次對上民進黨的沈伯洋，上次2022年三腳督之下，蔣萬安獲得57萬5590票、42.29%得票率當選台北市長，本次2026年以78萬1312票、53.72%過半的得票率連任成功。

不僅如此，先前有臉書社群分享「都市傳說」，提到只要選前之夜辦在凱道的台北市長候選人，已有長達12年未拿下最後勝利，包含2014年國民黨連勝文、2018年國民黨丁守中和2022年民進黨陳時中，這3人選前之夜都在凱道舉辦。而這次蔣萬安在凱道辦選前之夜則連任成功，蔣萬安也打破了「凱道12年落選魔咒」都市傳說。

台北市長蔣萬安（中右）選前之夜昨晚登場，妻子石舫亘（中左）登台力挺蔣萬安，兩人一起比愛心秀恩愛。記者曾原信／攝影 曾原信

★桃園市：張善政連任成功

桃園市長張善政2022年以55萬7572票、52.02%得票率打敗當時民主進步黨候選人鄭運鵬，這次2026年對決民主進步黨候選人黃世杰，張善政以64萬7498票、55.68%更高的得票率再次連任。

國民黨桃園市長參選人張善政成功連任。記者黃仲明／攝影

★新竹市：高虹安連任成功

新竹市長高虹安2022年和2026年都面臨3人對決，2022年在白綠藍之下以9萬8121票、45.02%得票率當選，這次2026年對上民進黨的莊競程及無黨籍的何志勇，最後高虹安以12萬9159萬票、57.44%的高得票率繼續連任，贏過39.70%、8萬9261票的莊競程。

今天是新竹市長選舉投票，現任市長高虹安成功連任。(記者王駿杰／攝影)

★基隆市：謝國樑連任成功

基隆市長部分，謝國樑在2022年以9萬6784票、52.92%得票率當選基隆市長，這次2026年對決民進黨籍童子瑋，謝國樑票數獲得9萬9915票、51.26%得票率，險勝3.65%繼續連任。

國民黨基隆市長謝國樑尋求連任成功，繼2年前挺過罷免案後再連任成功。(記者游明煌／攝影)

★苗栗縣：鍾東錦連任成功

苗栗縣長鍾東錦當時2022年以無黨籍身分參選苗栗縣長，以12萬4603票、42.66%得票率當選，隨後加入中國國民黨，如今2026年尋求連任，對上民進黨籍的陳品安，鍾東錦最後以17萬6917票、高達62.21%得票率繼續連任。

國民黨苗栗縣長鍾東錦競選連任成功，發表感言表示不敢說是誰贏，他覺得是「苗栗贏」！記者范榮達／攝影

★南投縣：許淑華連任成功

南投縣長許淑華2022年以15萬4256票、55.99%當選，2026年則對決民進黨徵召的温世政，最後許淑華得票數比上次更高、獲得16萬9905票、62.5%得票率連任成功。

南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝晚間六點半上台，宣布連任成功。(記者江良誠／攝影)

★屏東縣：周春米連任成功

屏東縣長周春米在2022年拿下21萬7537票、52.79%得票率，僅多對手國民黨蘇清泉1萬1077票驚險當選，如今2026年兩人二度對決，周春米以高票27萬1019票、61.46%得票率順利連任。

屏東縣長周春米今晚宣布當選。記者劉星君／攝影

★連江縣：王忠銘連任成功

連江縣長王忠銘2022年面臨同黨國民黨曹爾元及民進黨的李問競爭，最後以4337票、50.99%得票率、僅比同黨多755票驚險當選，2026年民進黨未派人選，而是變成無黨籍曹爾元再度上演4年前對決戲碼，最終王忠銘仍以4494票、58.33%更高得票率連任成功。