無黨籍金門縣長候選人李文良今天上午偕同夫人前往湖前二營區投開票所投票，兩人神情輕鬆，李文良完成投票後接受媒體聯訪時表示，經過這段時間密集奔走，現在心情相當平靜，坦言這場選戰讓他瘦了10公斤，至於最終結果，就交由選民決定。

被問到選前一晚是否睡得好，李文良連聲回答「很好啊，很好」，相當從容。他表示，從投入選戰至今，一路上該做的努力都已經完成，也走到了最後一刻，現在沒有太多想法，心情十分平靜。

李文良表示，選舉結果尊重選民的選擇，自己已盡全力爭取支持，接下來就等待晚間開票，也期盼能有好的結果，為這段選戰畫下圓滿句點。

無黨籍金門縣長候選人李文良今天上午偕同夫人前往湖前二營區投開票所投票，李文良完成投票後接受媒體聯訪時表示，經過這段時間密集奔走，現在心情相當平靜。記者蔡家蓁／攝影