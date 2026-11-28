今天投票日，花蓮天氣涼爽，不少民眾出門投票。花蓮縣選委會表示，截至中午投票率約3成5，預估中午過後還會有一波投票高峰，全天投票率有機會超過6成。

本次縣長選舉，花蓮選舉人共26萬4472人，13鄉鎮市共設置344個投開票所。今天天氣不錯，僅一早飄起細雨，之後都是涼爽的天氣，上午10時過後各投開票所湧現一波投票潮。

花蓮縣選委會表示，截至中午，各投開票所平均投票率約35%，預計下午還會有另一波投票高峰期，因天氣不錯，今天投票率有可能在6成到6成5之間，較4年前縣長選舉投票率57.56%來得高。