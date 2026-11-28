無黨籍花蓮縣長候選人張峻今天上午9時許，與妻子廖家妤一同前往光復鄉大安村活動中心投票。張峻表示，昨晚睡得不錯，今天抱持平常心行使公民權利，感謝一路支持他的鄉親與好友，也期盼花蓮未來能愈來愈好。

張峻今天抵達投票所時，臉色紅潤、面帶笑容，與妻子一同完成投票，受訪首先感謝近期關心他的朋友，表示選舉期間曾多次遭受抹黑，讓他心情相當沉重，也感到難過，如今選戰終於告一段落，總算能卸下心中壓力，心情也輕鬆許多。

媒體詢問是否已做好迎接選舉結果的準備，張峻回答「應該是準備好了」，並表示一路走來，感謝所有鄉親及好友相挺，大家都辛苦了，接下來將以平常心等待開票結果，尊重選民的決定，也祝福花蓮愈來愈好。

今年花蓮縣長選舉由國民黨提名的游淑貞，以及無黨籍候選人魏嘉賢、張峻、台灣工黨候選人羅佩秦4人角逐，投票將於下午4時截止，隨後展開開票作業。