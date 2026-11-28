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投票後賴總統與陳亭妃密談1分鐘「談什麼？」 陳亭妃笑回這句話
賴清德總統今天回台南市安平國中完成投票，在媒體聯訪後，與台南市長候選人陳亭妃突然走到一旁，兩人背對媒體貼近的密談約一分鐘後，陳亭妃被問到「和賴總統談了什麼？」她回應是「向賴前前市長請教市政的細節」。
賴總統今天投票時，台南市長黃偉哲、陳亭妃和立委林俊憲都陪同，陳亭妃也和賴清德互動密切，除一路陪同投票、接受聯訪，也送賴總統上車離開後。
陳亭妃和林俊憲在初選過程競爭激烈，但今天兩人見面就握手寒喧，黃偉哲和林俊憲、陳亭妃聊起選舉過程，還一起比看誰曬得比較黑，顯得輕鬆愉快。
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