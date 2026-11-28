民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨晚的選前之夜結束後，1名身穿白衣的女支持者突然昏倒，現場民眾趕緊移開椅子，讓救護車進入會場救援。這名女子送醫後已無大礙，今天透過社群網站報平安，賴瑞隆看到貼文後，也留言關心，叮嚀她好好休息。

據了解，這名白衣女子在晚會結束時，發放競選小物被支持者團團包圍，不料在人群包圍下突然昏倒，現場人員趕緊找來救護車進會場救人。

由於當時晚會剛結束，會場仍有不少人聚集，見到救護車，馬上合力搬開會場塑膠椅，騰出一條路，讓救護車順利通過人潮救人。

當事女子今天也在社群網站發文報平安，自嘲自己是浪費醫療資源的白衣支持者，說她再次張開眼睛時，已經在救護車上，現在已經平安到家，請大家不用擔心。她也感謝外界關心，並為自己沒有照顧好身體狀況致歉。

賴瑞隆今天中午看到女子的貼文，也在留言區回應，表示看到她平安放心多了，並感謝現場第一時間協助的救護人員。賴瑞隆對女子留言，表示「妳為台灣喊了這麼多次加油，這次換我們幫妳打氣，好好休息」。