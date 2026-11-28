花蓮縣長候選人游淑貞今天上午11時11分前往吉安鄉永安活動中心旁的鄉立幼兒園投票，看到大批民眾排隊行使公民權利，她表示，大家踴躍投票，象徵對民主的重視，也期待透過選票選出理想人選，為花蓮未來發展帶來幸福與希望。

游淑貞表示，今天看到許多鄉親排隊投票，現場秩序良好，大家以微笑、點頭表達支持，讓她感受到鄉親對花蓮未來的期待，也成為繼續努力的力量。雖然今天投票人潮踴躍，自己也排隊等候一段時間，但民主時代，每個人都應該珍惜並守護公民權利，期待透過今天的選舉，選出大家心目中最理想的人選。

游淑貞今天胸前別著一枚國旗造型別針，旁邊以紅色帶子裝飾成小花，她說，這是特別購買的「愛的小物」，由產業活動攤位的姐妹們手工製作，除了是一枚別針，也象徵國旗所代表的精神力量。

談到這段選舉期間感想，游淑貞笑說，自己大約瘦了3公斤，但氣色和幸福指數卻愈來愈高；對花蓮有許多期待，也有很多想推動的事情，競選期間走訪基層、舉辦面對面座談，蒐集到許多鄉親意見，也累積不少創意與政策構想，希望能盡快將這些建議轉化為具體可執行的方案，持續推動花蓮永續發展，打造幸福快樂的城市。

游淑貞指出，今天投票過程相當順暢，無論是永安活動中心或吉安鄉立幼兒園，平時都沒有這麼多排隊人潮，但今天民眾踴躍參與，且現場維持良好秩序，展現公民參與的正向力量，今天除了投下縣長選票，也一併行使公投投票權。

花蓮縣長候選人游淑貞今天上午11時11分，前往吉安鄉永安活動中心旁的鄉立幼兒園投票。記者王思慧／攝影

今天民眾依序排隊投票，大部分秩序良好。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人游淑貞今天上午11時11分，前往吉安鄉永安活動中心旁的鄉立幼兒園投票。記者王思慧／攝影