九合一選舉今天進行投票，國民黨金門縣長候選人陳玉珍今天上午10時30分前往金湖鎮塔后社區活動中心投票，沿途遇到不少支持者揮手打招呼，氣氛熱絡；陳玉珍表示，自己心情相當平靜，昨晚睡得很好，今天一早就起床跑行程，先到殯儀館上香，再前往投票，以平常心迎接選舉結果。

對於這次投票率，陳玉珍觀察，昨天及今天從台灣飛往金門的部分航班似乎仍有空位，推估返鄉投票人數可能較往年少。不過，她也指出，這兩天不少鄉親返金，趁著投票前後與親友相聚，湖中、沙中等校友也舉辦同學會，地方氣氛相當熱鬧。

陳玉珍談到這次選舉與過去之間的不同，從政25年來，這已是她第8次參選；她強調，選舉只是「老百姓幫我們打分數的一個過程」，因此沒有特別緊張。

陳玉珍今天是在媽媽、弟弟妹妹等親友團的陪同下到場投票，她透露，這次約有20多位台灣親人返鄉，其中一名外甥女是首投族，因為太緊張，出門前反覆確認證件和印章，前後檢查了3次才安心。至於選後行程安排，她表示，投票結束後將展開謝票行程，感謝鄉親支持。

陳玉珍今天是在媽媽、弟弟、妹妹等親友團的陪同下到場投票，她透露，這次約有20多位台灣親人返鄉，其中一名外甥女是首投族，因為太緊張，出門前反覆確認證件和印章，前後檢查了3次才安心。記者蔡家蓁／攝影