2026九合一選舉今天投票，高雄市長競爭激烈，不少投開票所8點不到就出現長長排隊人龍。依據高市選委會統計指出，直至中午12時止，整體選舉投票率達35.13％。

高雄市共設2089個投開票所，高雄市市長選舉人數230萬7917人、市議員選舉人人數230萬909人、里長選舉人人數229萬858人、山地原住民區長選舉人人數7345人。此外，全國性公民投票第22案投票權人人數235萬2968 人。

高市選委會說明，今天上午8時至12時止，高雄市選舉投票率為35.13%、公投投票率33.41%，投票秩序大致良好。

此外，各地投開票所陸續傳出零星選民撕毀選票或攜出選票，以及抱怨選務人員未發公投票、議員票及公投票都是白色易混淆等項爭議，相關事件統計中。