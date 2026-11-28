2026大選今天登場，桃園市各投開票所上午陸續湧入投票民眾，不過整體人潮未如預期熱絡。地方人士推估，截至今天中午，桃園投票率仍不到3成；完成投票的民眾也表示，前往投票時幾乎不用排隊，現場看不出明顯人潮。目前桃園各地投票秩序大致平穩，未傳出重大違規事件。

今天上午桃園各投開票所陸續有民眾前往投票，部分選民趁著上午天氣較舒適提早完成投票，但並未出現大排長龍情形。有民眾表示，原本擔心投票所可能需要久候，實際到場後很快就完成投票，「感覺人沒有想像中多」，也有人說，沿途觀察幾處投票所，進出民眾都不算密集。

地方人士指出，依上午各地投票情況觀察，截至中午投票率推估仍不到3成，是否因選民選擇下午再出門投票，仍有待觀察。隨著投票時間進入下午，預料可能再迎來一波投票人潮。