高雄市今天投票選舉市長、市議員和里長，有里長候選人出現在投開票所附近，與選民打招呼。有人向警方報案，員警馬上派員趕到現場。警方表示，因候選人未穿著競選背心也沒有拉票行為，經勸導後離去。

今天上午10時許，高雄市警方接獲檢舉，指稱在苓雅區苓洲國小外，有里長候選人學校外拉票，警方立即到場處理。

據了解，該名里長候選人當時是在學校外面，並不是在投開票所30公尺內，但出現在投開票所附近，引起爭議。

經警方到場查證，這名里長候選人只是在學校外向人「打招呼」問候里民，協助指引投票位置，選監人員也到場了解，認為這名里長候選人並沒有宣傳、拉票行為，也沒穿著競選背心，確認沒有違反選舉相關規定，經勸導後離去。