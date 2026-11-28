投票心情很輕鬆！民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天上午在助理陪同下，前往苑裡鎮出水社區活動中心投票，陳品安展現輕鬆心情，邊走邊向鄉親揮手致意，隨後她也依序排隊進入投開票所內完成投票。

陳品安表示，今天是來履行公民義務，投票心情很輕鬆！投票時遇到許多認識的好朋友與鄰居，大家一起出來投票，讓人感到開心，而且天氣不錯，推測今天的投票率應該會滿高。

她也感謝團隊，歷時一年自平民到正式徵召的陪伴，團隊成員24小時協助整體運作、行程與網路宣傳，「無論選舉結果如何，團隊都是第一名，感謝團隊用盡全力爭取選民支持。」競選期間，在苗栗各地結識許多理念相同、想一起改變的好朋友，也獲得許多寶貴的建議與回饋。