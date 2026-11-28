九合一選舉今天投票，無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡一早先到朴子配天宮參拜，接著前往朴子巡天宮投開票所投票。民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘首度與父親蔡啟芳同車前往投開票所，蔡易餘分享太保新舊埤保安宮虎爺庇佑他度過車關，蔡啟芳則說「我是基督教」。

吳品叡說，投票時心情很放鬆，今天起床後先到朴子配天宮參拜，和媽祖娘娘聊一些心裡話，分享這幾個月以來的心情，在她整理好心情後，便回家準備身分證、印章前往投開票所，現在最想做的事，就是坐下來好好喝一杯茶，放鬆一下。

蔡易餘說，現在心情很平靜，選前行程滿檔，今天睡得最好，早上自己開車跑公祭，讓工作人員先投票，他發覺自駕根本無法跑行程，光是停車就成問題，還是需要一個團隊；待會將去各鄉鎮市競選總部視察開票準備工作，感謝同仁辛勞。

蔡易餘分享，新舊埤保安宮神明靈驗，2022年他發生嚴重車禍前，虎爺指示有「車關」，給他一個護身符，保佑安全度過；父親早上還沒投票，就順路載他，兩人感情其實不是很好。蔡啟芳對此表示「我是基督教」，父子有時會意見不合，沒有什麼感情問題。