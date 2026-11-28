地方公職人員選舉及全國性公民投票登場，嘉義市長黃敏惠即將卸任，上午投下市長任內最後一次選票，9時前往西門街震安宮第101號投開票所，依程序領取市長、市議員、里長及全國性公民投票第22案共4張選票，完成投票。

黃敏惠投票後接受媒體訪問表示，每一張選票都關係著城市的未來，呼籲市民珍惜民主權利，踴躍參與投票，以實際行動展現民主精神。

談到選前之夜，黃敏惠表示，昨天市民齊聚中央噴水圓環，熱情表達各自理念，晚間10時一到，大家也遵守規定、安靜退場，展現良好的民主風範。她感謝市民的用心與自律，也感謝警察局、消防局同仁辛苦維持現場秩序，以及環保局、清潔隊同仁在活動散場後立即投入環境清潔與消毒，凌晨前完成作業，迅速恢復整潔市容。

黃敏惠也特別感謝所有選務人員的辛勞付出，讓選舉程序順利進行，並肯定市民展現良好的民主素養。她表示，今天氣候良好，希望市民把握機會走出家門，投下神聖的一票。市選舉委員會提醒，投票時間上午8時至下午4時，民眾前往指定投票所，請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，完成投票。