台南市長黃偉哲脆上發文送透卡吸引逾6萬人按讚，今天上午陪同賴清德總統投票時，意外成為民眾追逐的焦點。現場有民眾爭相索取透卡，甚至有年輕市民透露，專程到場就是為了等黃偉哲、想拿一張透卡，讓這波「市長透卡熱」從網路延燒到投票現場。

黃偉哲日前在社群平台Threads（脆）發文表示，最近如果有機會遇到他，就有機會隨機獲得不一樣的禮物，還特別喊話「1128回家投票可以順便來找我ㄛ」，只要路上偶遇，都可以向他索取小禮物，貼文吸引超過6萬人按讚，掀起網友熱烈討論。

今天黃偉哲陪同賴清德總統投票，果然吸引不少民眾上前索取透卡，有年輕市民甚至表示，自己是專程來等黃偉哲，希望拿到透卡，讓現場宛如一場另類的「市長見面會」。

貼文也釣出不少網友留言，黃偉哲的妹妹黃智賢留言「這個我也想要，大雄」，還有人打趣說「這就是退休的人嗎？臉上都長出笑容了」，立刻有網友反駁「他只是在台南退休，他接下來還有更重要的任務！好嗎？！」，引發討論。

也有網友興奮直呼「竟然是透卡啊啊啊啊啊」，追問黃偉哲接下來會在哪裡出沒，還有人說黃偉哲與卸任高雄市長陳其邁都在送透卡，笑稱「兩個卸任市長，一直在飯撒」，甚至有高雄市民哀怨表示，自己為何一張卡都沒有，接著自嘲「不對，我為什麼只有提款卡跟信用卡」，成為留言區另類亮點。

台南市長黃偉哲透卡吸引民眾索取。記者吳淑玲／攝影