今天是九合一大選投票日，民進黨南投縣長候選人温世政今在立委羅美玲、南投縣黨部主委吳棋楠及黨公職等陪同下，現身南投市平和國小投票。投票前，他直言昨晚睡得很好，心情平靜；投票後表示相信會一切順利，選舉完想好好睡一覺。

針對競選活動已結束等開票的心情，温世政說，昨晚睡得還不錯，畢竟長年醫師的歷練，訓練出很強的抗壓性，所以昨天睡得很好，現在心情也很平靜，就希望今天選舉一切順利。

至於他為政治素人參選是「選舉小白」，他說，自己其實很Enjoy在選戰中，因為能闡述很多自己的想法和理想，而他昨天開直播有很多人上線，他有些真情告白，也有好好謝謝大家，後續不論成敗都將留在南投繼續深耕，實現其理想和抱負。

温世政投票後再度受訪，他強調，相信這一次會很順利，明天也已有安排謝票行程，怎麼走過來就怎麼向幫助他、支持他的人道謝，等選舉完「想好好睡一覺」。

立委羅美玲則說，今天天氣非常好，她也陪著温世政來投票，更希望所有的南投好朋友們及全台民眾都能出門，一起投下這神聖的一票。

民進黨南投縣長候選人温世政（右）在縣黨部主委吳棋楠（左）陪同下，現身南投市平和國小投票，投票後，選舉完想好好睡一覺。記者賴香珊／攝影