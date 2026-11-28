宜蘭藍綠縣長候選人林國漳與吳宗憲今早投票，林與妻子王佳珍穿著同色系服裝前往投票。林國漳表示，平常心看待開票結果，投票率應該比4年前縣長選舉高；吳宗憲說，這陣子大家都辛苦了，提醒民眾記得投下神聖一票，他下午陪伴家人，晚上看開票結果。

於打完一場選戰，林國漳說，他昨晚睡很好，一覺到天亮；妻子王佳珍則說，心情很平靜「我祝福他！」兩人身穿同色系衣服投票，被讚好默契及看起來年輕。面對媒體提議現場高歌一曲，林國漳笑稱「等晚上我們再來唱」。

林國漳看起來心情輕鬆愉快，因天氣晴朗，投票人潮較多，他預估投票率應會比4年前縣長選舉高，目前最想做的事就是放空，沒有任何想法，平常心靜待開票結果。

吳宗憲由民眾黨陳琬惠與黨部主委林建榮、前縣長呂國華陪同投票，他表示，對選舉結果有信心，一直以來目標從未改變，選戰步調也一致，只是這次選舉很遺憾雙方沒能辯論，希望能像陳定南早年與王永慶的精彩辯論讓大家知道想法。

他呼籲大家踴躍投票，順利選出自己心目中的候選人；吳宗憲的女兒出生7個多月，還有一個5歲多兒子，他感謝大家這陣子都很辛苦，他也一直沒時間陪伴父母及妻小，下午陪家人走走，晚上看開票結果。

林國漳與妻子穿著同色系的衣服投票。記者戴永華／攝影

吳宗憲投下神聖的一票，呼籲民眾踴躍行使投票權。記者戴永華／攝影