2026年九合一選舉今天投票，國民黨高雄市長候選人柯志恩與民進黨高雄市長候選人賴瑞隆上午先後前往投票所投票。賴瑞隆上午8點多前往高雄市小港區青山國小投票，完成投票後受訪表示，昨晚睡得很飽，今天早上起床心情不錯，加上天氣很好，心情相當輕鬆。連續兩周密集車隊掃街拜票，也讓他喊到聲音沙啞。賴瑞隆表示，接下來會陪家人投票，並與雙親一起用餐，下午等待開票結果。

柯志恩則於上午前往七賢國中投票，受訪時表示心情相當放鬆，昨晚也睡得很好。由於4年前曾參選高雄市長，對投票日流程並不陌生，媒體詢問丈夫為何沒有陪同投票，柯志恩笑說，先生一早去打球了。完成投票後，她計畫到市場買菜，趁著投票日走走看看。

藍綠兩名候選人完成投票後，各自安排家庭行程，靜待下午4點投票截止及開票結果。

高雄市長陳其邁上午前往投票所投票。記者劉學聖／攝影