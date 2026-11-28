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鄭朝方戴「趙姆姆」手鍊投票 提醒莫忘初心 投票完想到水圳公園走走
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天上午10點45分前往東興國小投票所投票，特別戴上「趙姆姆」的手鍊。他表示，去年過世的義大利籍修女趙姆姆對新竹縣後山有非常卓著的貢獻，也是自己一路走來的初心，手鍊對他有深遠意義，一直陪伴著他，也提醒自己不要忘記初心。
談及今日心情，他表示「一切都是最好的安排」。針對昨晚睡眠狀況，他透露回家後還整理了一下家裡，整體而言算蠻好睡的；他也提到，連日來依規定在法定時間才請假，這幾年自己的工時其實相當長，加上投入相關服務工作，工作時間更為緊湊，不過昨晚睡得還算不錯。
鄭朝方投票後步出國小，不少民眾主動上前打招呼、要求合影，現場互動熱絡。鄭朝方表示，投完票之後，他想要去水圳公園走走，期盼市民都能徜徉在美好生活環境，感受陽光穿過樹隙，漫步水霧平台，和許多好朋友聊聊天，這是他今天很想要做的事情。
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