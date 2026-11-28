九合一選舉今天投票，國民黨澎湖縣長候選人陳振中上午10時在妻子許淑芳陪同下，現身湖西鄉沙港國小投票，陳振中受訪時神情輕鬆，透露一早睡到7時起床，還親自幫太太和兩個女兒煎蘿蔔糕當早餐，並將選舉比喻為學生時代考試「早點考完就輕鬆了」。

陳振中上午身穿深藍色休閒襯衫搭配牛仔褲，與妻子先後步入沙港國小投票，沿途與選務人員及鄉親微笑致意，完成投票後，面對媒體詢問選戰最後階段是否感到疲憊，陳振中笑著表示「還好啦」，直言選舉就像以前讀書考試一樣，平常努力準備，今天開票就能見真章，「現在早點考完就輕鬆了」，對於勝選則自信滿滿地回應「當然有信心」。

陳振中也分享今天投票日早晨的家庭日常，表示昨晚睡眠正常、睡到早上7時才起床，起床後便下廚幫太太和女兒煎蘿蔔糕，吃完早餐才悠閒出門投票。

一旁左手因骨裂包紮、仍用三角巾固定的陳振中妻子許淑芳也露出笑容，表示選舉終於告一段落，現在最大的願望就是希望左手早日康復，陳振中則貼心提醒妻子這段期間仍要多加小心，骨裂還需要一段時間慢慢修復。

國民黨澎湖縣長候選人陳振中上午在妻子陪同下赴沙港國小投票。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨澎湖縣長候選人陳振中上午在妻子陪同下赴沙港國小投票。記者巫鴻瑋／攝影