彰化縣長王惠美今早前往戶籍所在地鹿港國中投票，談到即將卸任，她表示，先放鬆心情，好好學習過新生活。今天彰化天氣晴朗，不少投開票所一早就出現排隊人潮，縣選委會預估這次是屬於基層選舉投票相較大選會較為踴躍。

王惠美今天上午前往鹿港國中投開票所投下選票，呼籲鄉親把握機會，投下神聖、寶貴的一票。她也感謝選務人員及警察同仁的辛勞，讓選務工作順利進行，並祝福所有參選人心想事成，希望選民「選賢與能」，選出理想中的地方公職人員。

談到即將卸任，王惠美表示，先放鬆心情，好好學習過新生活。

今天上午天氣晴朗，民眾陸續前往投票，不少投開票所上午8點開放投票後，隨即出現排隊人潮，直到9點半左右，部分投開票所仍須排隊等候才能進場。

彰化市一名林姓婦人表示，自己等了約10分鐘才進入投票所，過去比較少遇到這樣的情況。彰化縣選委會指出，這次屬於基層選舉，預計民眾投票意願較高，投票情況將較為踴躍。