九合一大選今登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩上午投票時心情輕鬆，被問及選後最想做什麼，她語帶雙關笑稱，要去拜訪市政府的人，展現對選情的信心。對此，高雄市長陳其邁今受訪也做出回應，「她有我的電話」要聯繫很方便，隨時都能來。

柯志恩今天上午9時在國民黨高雄市議員黃香菽、蔡金晏陪同下，現身鼓山區七賢國中投票，她透露，昨晚睡得很好，4年前已經歷過一次市長選舉，對投票流程相當熟悉，美好的一仗已經打完，接下來就靜待開票結果。

卸下連日來緊湊的選戰行程，柯志恩透露，開票前打算開車到市場買菜，準備煮拿手菜紅燒獅子頭。至於選後最想做的事？柯志恩笑回，「選後我不就是要去拜訪很多人嗎？拜訪我們的市政府的人嗎？」一席話耐人尋味。

對於柯志恩提及選後拜訪市府，陳其邁表示，因為選舉大家都很忙，選後電話也都會通，「我有她的電話，她有我的電話，要聯繫都很方便」，至於賴瑞隆也隨時都可以打LINE聯繫，他會好整以暇等新任市長來市府拜會。