南投縣長許淑華今天一早與國民黨南投縣黨部主委、立委游顥先後陪同水里鄉長候選人詹淵州、竹山鎮長候選人蔡孟娥投票。許淑華坦言昨晚沒有睡太久，但今天心情很好，期待一路以來的努力獲得回報。

許淑華上午首站前往水里鄉，陪同詹淵州投票。她表示，考量各鄉鎮間的車程，特別安排濁水線行程，希望盡可能陪伴黨籍鄉鎮市長候選人投票，給予支持與鼓勵，也期待每位候選人都能獲得鄉親肯定，下午4時開票後傳來好消息。

許淑華透露，選戰一路走來，團隊付出不少努力，希望能在投票結果中獲得回報。她在投票日陪同黨籍鄉鎮長候選人投票，展現並肩作戰的精神。

游顥表示，感謝許淑華一早就到鄉鎮陪同候選人投票，給予候選人信心，也呼籲鄉親不要因天氣寒冷而降低投票意願，踴躍行使公民權利。投票率不僅是民主精神的展現，也反映縣民對地方未來發展的重視。

隨後，許淑華與游顥轉往竹山鎮，陪同蔡孟娥投票。許淑華觀察，一早已有不少民眾排隊等候投票，雖然天氣微涼，但陽光露臉，整體投票情況相當踴躍。她提醒尚未投票的民眾，把握下午4時截止時間，踴躍投下選票。