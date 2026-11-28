2026選舉今投開票，彰化縣長候選人魏平政先陪伴母親魏陳春惠完成投票，再到自己戶籍所在地投下神聖一票，隨後表示，天氣藍天白雲，希望大家踴躍出來投給心目中理想的候選人，讓彰化、國家更好。

魏陳春惠使用助行器緩緩走到投開票所，魏平政一路陪伴，表示母親就是他的最大「幸運物」，先陪母親投票是他身為人子應盡責任。

魏平政到戶籍所在地投完票後表示，昨晚回防家鄉社頭掃街，又去員林車掃，看到支持者熱情回應，他很感動，返回社頭競選總部跟團隊聊天、吃宵夜，一直到快到午夜12點才解散，選舉很耗體力所以睡得不錯。

他說，今看到藍天白雲，投票心情跟天氣一樣陽光燦爛，他希望說民眾能踴躍出來投票，把手中神聖一票投給心目中理想的候選人，讓國家更好、彰化縣更好，至於選舉結果他沒想太多，從頭到尾都是以平常心做最好的努力，所有結果都是最好的安排，他相信彰化縣民會做出最明智的決定。