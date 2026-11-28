雲林縣長候選人張嘉郡今早在縣長張麗善陪同下到虎尾安清雲宮投開票所投票，張嘉郡去年大罷免投票錯帶健保卡的她，今天投票前特別亮出身分證自我「驗明證身」。投完票神情輕鬆，指選舉期間沒時間好好陪「小桃寶」（小女兒），今天出門前特別共用美好早餐，特別愉快。張麗善則說，看到鄉親熱情，她們信心滿滿。

雲林縣長張麗善今天一早先到土庫鎮馬光投開票所投完票，專程前往虎尾安溪里陪同張嘉郡投票，由於去年大罷免投票時，張嘉郡帶錯證件，只帶健保卡忘了帶身分證再折回家拿，才完成投票。這起烏龍投票仍被記得，今天進投票所前，張嘉郡還特別秀出身分證笑說「這次沒帶錯了！」

投完票受訪時，張嘉郡說，選舉期間幾乎每天早出晚歸，一早摸西出門，回到家「小桃寶」都睡了，幾乎沒時間陪伴，今天早上出門前，特別放鬆心情陪女兒開開心心一起吃早餐，共渡美好時光，她心情特別愉快，也感珍貴。希望鄉親和她一樣歡歡喜喜出門投票。

雲林縣長張麗善特別到虎尾陪同張嘉郡投票，投票前還向鄉親寒喧。記者蔡維斌／攝影

去年投票曾帶錯證件的張嘉郡，今天走進投票所前，特別秀出身分證對媒體說「這次沒帶錯」。記者蔡維斌／攝影