聽新聞
0:00 / 0:00
張嘉郡投票前和小女兒一起吃早餐 曾帶錯證件的她：這次沒帶錯！
雲林縣長候選人張嘉郡今早在縣長張麗善陪同下到虎尾安清雲宮投開票所投票，張嘉郡去年大罷免投票錯帶健保卡的她，今天投票前特別亮出身分證自我「驗明證身」。投完票神情輕鬆，指選舉期間沒時間好好陪「小桃寶」（小女兒），今天出門前特別共用美好早餐，特別愉快。張麗善則說，看到鄉親熱情，她們信心滿滿。
雲林縣長張麗善今天一早先到土庫鎮馬光投開票所投完票，專程前往虎尾安溪里陪同張嘉郡投票，由於去年大罷免投票時，張嘉郡帶錯證件，只帶健保卡忘了帶身分證再折回家拿，才完成投票。這起烏龍投票仍被記得，今天進投票所前，張嘉郡還特別秀出身分證笑說「這次沒帶錯了！」
投完票受訪時，張嘉郡說，選舉期間幾乎每天早出晚歸，一早摸西出門，回到家「小桃寶」都睡了，幾乎沒時間陪伴，今天早上出門前，特別放鬆心情陪女兒開開心心一起吃早餐，共渡美好時光，她心情特別愉快，也感珍貴。希望鄉親和她一樣歡歡喜喜出門投票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。