基隆市長候選人童子瑋今天上午和他的阿公、百歲耆老童永一起去投票。他在日本的妹妹也專程返鄉投票，並因為要考試的關係，一投完票就搭機前往日本。

2026地方公職人員選舉和公投案今天投票，童子瑋今和坐輪椅代步的童永一起到設在博愛里民活動中心的投票所投票。

童子瑋說，這段時間以來非常辛苦，昨晚競選活動一停下來，光的車上他就已經在打瞌睡，所以昨晚睡的算是滿好的，是在段時間以來最好的一次。

童子瑋表示，他的阿公雙腳不方便 ，膝蓋較沒力，所以坐著輪椅。這個活動中心設置的投票所沒有無障礙空間，所以他要來投票其實非常辛苦，（輪椅）要用扛的，所以阿公依然來投票，再次陪我來投票，他非常開心，非常感動。

童子瑋說，基隆的年輕人因為工作的關係外出，相信有很多人返鄉。今天氣非常好，如果睡飽了，拜託大家就踴躍出來投票，行使公民的義務，投下你想要的未來。

「我的妹妹昨天從日本回來」，童子瑋表示，他的妹妹因為考試的關係，一早投完票又回日本了。他很開心很感動我的家人，其實也有很多同學都回來，從國外回來，從美國回來，昨天也看到從澳洲回來的朋友，他非常開心，也非常謝大家，非常感恩。

基隆市長候選人童子瑋今天上午和他的阿公、百歲耆老童永一起去投票。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長候選人童子瑋今天上午和他的阿公、百歲耆老童永一起去投票。記者邱瑞杰／攝影