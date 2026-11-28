九合一選舉今天登場，總統賴清德上午10點返回台南故鄉，前往安平國中投票。他抵達時已有不少民眾在現場等候，熱情打招呼、加油打氣。賴清德與民眾一同排隊約6、7分鐘才領到選票，完成圈選後，依序將市長、市議員、里長及公投票投入票匭完成公民義務。

賴清德投票後接受媒體聯訪，以「禮運大同篇」勉勵選民踴躍投票。他表示，「禮運大同篇」的開頭是「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦。」然後才是「故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養。」

賴清德表示，今天是九合一選舉，是我國重要的地方選舉，因此我要敬請全國的父老鄉親都能夠踴躍投票，選賢與能，選擇出你心目中最理想的人選，也投給你最想要的生活。敬請大家踴躍投票，謝謝大家。

賴清德上午抵達安平國中投票時現場已有10多位民眾排隊等候，他也跟著民眾排隊，期間還與前方民眾閒話家常，依序領取選票後，花了約1分多鐘完成圈選，再將各項選票投入票匭。

今天不少民眾在現場等候只會跟賴清德打招呼，陪同賴清德前往投票的包括台南市長黃偉哲、民進黨台南市長候選人陳亭妃及立委林俊憲等人。賴清德沿途與民眾打招呼，現場還有一名正在服役的男子帶著棒球請他簽名，也有來自香港的民眾到場替他加油打氣。市長黃偉哲表示今天天氣很好，投票率應該會不錯。

賴清德總統今天回到台南安平國中完成投票。記者吳淑玲／攝影

賴清德總統今天回到台南安平國中完成投票。記者吳淑玲／攝影

賴清德總統今天回台南投票，有民眾拿棒球球向他索取簽名。記者吳淑玲／攝影

賴清德今天回到安平國中完成投票也跟一般民眾一起排隊了約6、7分鐘。記者吳淑玲攝影