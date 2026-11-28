藍白共推嘉義市長候選人張啓楷今天上午前往芳安里大明禪寺投開票所投票，他表示，昨晚睡得很好，今天心情愉快，對於昨晚選情之夜支持者的熱情，支持民眾以及市長黃敏惠等人賣力助選喊到聲音沙啞，深受感動。投完票後將返回競選總部，逐一致電這段時間幫忙的好友表達謝意，也要抽空整理儀容、刮鬍子，等待開票結果。

張啓楷今天一早先陪同黃敏惠投票，上午9時30分再趕往大明禪寺投開票所。他說，這段時間受到黃敏惠許多照顧與指導，黃敏惠也將嘉義市市政做得很好，昨晚更賣力為他助選，因此今天特別前往陪同投票，表達敬意與謝意。

回顧昨晚中央噴水池選情之夜，張啓楷表示，從舞台上往下看，支持者如波濤洶湧般的人潮及熱情，讓他內心充滿感動。這場選舉再次印證嘉義是民主聖地，昨晚宛如一場熱鬧的民主嘉年華會，也期待選舉過程平和、理性。

張啓楷說，不管誰當選，新任市長都應進一步打造適合年輕人返鄉的環境，讓北漂、南漂的嘉義子弟有合適的工作機會，能夠回鄉安居樂業、生兒育女。

至於投完票到開票前有何安排？張啓楷表示，這次選舉受到許多好友支持與幫忙，要回競選總部找個比較安靜的地方，打電話向好友致謝。競選團隊這段時間奔波忙碌，大家都累壞了，自己也要趁這段空檔刮刮鬍子。