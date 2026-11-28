今天是新竹市地方選舉投票日，有民眾發現，某候選人團隊成員，今早竟穿著競選背心在新竹市立殯儀館捻香致意，因此具名向選委會檢舉。記者致電給該競選團隊，但尚未取得回應。

新竹市選委會表示，已接獲民眾具名檢附影片檢舉，是否違反公職人員選舉罷免法第56條第2項，於投票日從事競助選活動，本會將依法調查相關事證，並移請選委會監察小組委員會審議。

公職人員選舉罷免法第56條第1款規定，政黨及任何人不得於競選活動期間每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選或助選活動。但不妨礙居民生活或社會安寧活動，不在此限。候選人於廣電媒體播放競選宣傳廣告，應屬不妨礙居民生活或社會安寧活動，故不受上開上午7時前或下午10時後之時間限制，惟依同條第2款規定，政黨及任何人，不得於投票日從事競選或助選活動，是故投票日當日（凌晨零時起），即不得於廣電媒體為任何競選宣傳廣告。

民眾黨西區市議員候選人施淑婷指出，她也接獲民眾反映，根據「公職人員選舉罷免法」第56條第2款，條文明確規定「政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動」。禁令的範圍是全國所有公共場所，並不限於投開票所附近。

施淑婷說，殯儀館屬於人潮往來的公開場合，穿著競選背心跑場致意，在實務上會被選務監察人員認定具有「宣傳、拉票、加深選民印象」的助選意圖。