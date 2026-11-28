民進黨台中市長候選人何欣純上午在大里爽文國中完成投票，她透露昨天因為一整天沒有吃什麼東西，回到家自己煮了一碗餛飩湯來吃。因為怕水腫，所以還是捨了泡麵吃餛飩。她說，歡迎大家下午4時以後到她的競總一起看開票，迎接勝利。

何欣純上午9時許由擔任她競選總部主任委員的立院黨團總召蔡其昌和市議員候選人李天生、張芬郁、林德宇的陪伴下完成投票。蔡其昌說，他們期待一個新的市長、有一個新的台中。他們今天陪同何欣純的4個人都是未來「何市長」的幸運小物，而他個人當吉祥物也當習慣了。

何欣純受訪時說，今天心情蠻輕鬆的，衝刺到最後一刻，昨天謝謝所有的「小欣肝」、小水滴和市民朋友們給她滿滿的熱情，現在選戰告一段落，今天希望有好的結果，也是台中市一個新的開始。

她說，昨天晚上睡得還不錯，因為一整天都很忙，沒有吃什麼東西，晚上回去吃了消夜。早上起床之後一如往常，她的生活很規律，一向都是這樣；沒想到要帶什麼幸運小物，自然就好。昨天晚上自己煮了一碗餛飩湯來吃，因為餛飩、水餃最方便，本來很想吃泡麵，但是怕水腫，所以還是吃了餛飩湯。

民進黨台中市長候選人何欣純上午在大里爽文國中完成投票，並說昨晚自己煮了餛飩湯當消夜。記者黃寅／攝影