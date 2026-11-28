台東縣長候選人吳秀華今天上午10時30分精神氣爽前往岩灣國小投票所投票。面對媒體詢問選戰最後一天的心情，她感謝鄉親一路陪伴、支持，並形容前一晚的選前活動氣氛歡樂，對於投票結果則表示，相信台東縣民會做出最好的選擇，期待台東未來一片光明、越來越好。

吳秀華表示，選戰一路走來，最令她感動的仍是鄉親始終陪伴在身旁，以及一路以來給予她的支持與溫暖祝福，讓她非常感謝。她也提到，昨天晚上的選前活動氣氛相當歡樂，感謝大家陪她走到最後一里路。

「謝謝大家今天陪著秀華一起走，這份支持，我會放在心裡。」吳秀華表示，未來無論面對多少挑戰，都會秉持初心，認真傾聽地方聲音，為台東打拚，讓台東更好、讓每個家庭都能感受到幸福。

談到上午投票情形，吳秀華觀察，投票率應該很高，因為她第一次看到岩灣國小投票所出現這麼長的排隊人龍。對於選舉結果，她引用「流淚撒種的，必定能夠歡呼收割」表達心情，並相信台東縣民會做出最好的選擇。

另媒體詢問是否準備投票幸運小物，吳秀華笑說沒有，因為每一位鄉親就是她最大的幸運。至於選舉結束後最想做的事，她表示，明天一早就要開始謝票，謝票結束後，希望有一天能夠睡到自然醒。