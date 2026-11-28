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男子在張善政臉書留言攻擊投開票所 警方逮人 黃世杰：譴責暴力行為
桃園市長張善政臉書昨日有人留言，揚言今日要持刀在數個不特定的投開票所，攻擊支持張善政的選民，警方接獲張競總報案兩小時後逮涉案竹呂男。
民進黨市長候選人黃世杰今日上午受訪強調，選舉應該是一件快樂正向的事情，不希望有任何的不理性跟暴力的行為，不管是實際上的暴力行為或是言語上的暴力行為，都要譴責、制止。他非常感謝警方很快的反應過來，而且已經制止了這樣的行為；雖然這是一個小插曲，但是他呼籲所有的選民，大家要都能夠理性和平，然後快樂的來行使投票權。
黃世杰今日上午到楊梅區的投開票所投票，受訪時表示昨天有一個很歡樂的選前之夜，他也跟所有的好朋友講要放輕鬆，今天早上大家都一起來行使公民權，他自己大致上也這麼做，所以他昨天也是好好的休息；今天早上起來雖然聲音還沒恢復，但是帶著很輕鬆快樂的心情參與這次民主選舉，這就是這次選舉的主軸，大家一起討論桃園未來市政的願景，然後帶著正向積極的心情行使投票權，一起來決定桃園的未來。
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