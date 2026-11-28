民進黨彰化縣長候選人陳素月今早由兩個兒子陪同，排隊約30分鐘才完成投票。她說，一夜好眠不緊張，選完謝票後，就會好好陪著家人。陳素月是單親媽媽，兩個兒子都心疼媽媽的辛苦，陳素月說，兒子很貼心，跑完滿滿行程回家，都會端熱水讓她泡腳。

彰化縣長共有四人參選，除陳素月外，還有國民黨候選人魏平政、無黨籍候選人邱建富及陳重嘉。

陳素月今天上午8時10分抵永靖鄉永福村日照中心投開票所，雖然昨晚在彰化市舉辦造勢晚會，今天仍是容光渙發。陳素月說，與兩個兒子都同一個投開票所，就全家一起出門，一起來投票。她與兒子跟民眾一樣，都排隊投票，排了約30分鐘才投完票。

媒體問到投票的心情時，她說，很輕鬆，天氣涼爽，一夜好眠，今天投完票，想說忙了一段時間，就好好休息一下。

陳素月說，選後，第一時間，她要感謝這段時間一起打拚的團隊跟幹部、支持者，有大家的支持，選舉才會這麼順利。

她還說，競選期間，中秋節前應該是睡眠不足，免疫力比較下降，被病毒感染，那段時間比較不舒服啦，過了將近一個月，就 OK 啦，沒有影響到體力，到最後覺得體力越來越好。不過，覺得有變瘦了。

被問到兩個兒子是否幫忙選舉，陳素月表示都有幫忙。她的兒子說，覺得媽媽這陣子特別辛苦，每天都是忙碌 12小時，感到心疼。

陳素月說，兒子都很貼心，她每天跑完滿滿行程回家，還會幫她準備熱水泡腳。

民進黨彰化縣長候選人陳素月今早由兩個兒子陪同，排隊約30分鐘才完成投票。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長候選人陳素月今早由兩個兒子陪同，排隊約30分鐘才完成投票。記者劉明岩／攝影