今天是投票日，台中市長盧秀燕上午先陪國民黨台中市長候選人江啟臣到豐原投票，再回自己的戶籍地北區投票，大讚今天天氣很好，是個投票的好日子，人潮不斷；她身兼台北、台中2名市長候選人的競總主委，希望下午到晚上開票時能夠兩邊兼顧。

盧秀燕上午9時陪江啟臣夫妻投完票，馬不停蹄趕回北區，45分許抵達健行國小投票所，下車後不時有民眾打招呼「市長好」，也有年輕夫妻合影；盧投票過程順利，50分許就完成投票，耗時不到5分鐘。

盧秀燕說，今天心情不錯，主要是因為天氣真的是難得的好，非常涼爽舒適，是個投票的好日子，要以市長身分呼籲市民踴躍投票，善盡公民義務；從豐原到北區，上午投票狀況看起來不錯，人潮不斷、秩序良好，感謝將近3萬名選務人員犧牲假期服務，以及公務人員、警察與中選會同仁。

被問及晚上會否陪同開票，盧秀燕給予肯定答覆，並表示台中台北兩邊都會去，每個城市都很重要，希望面面俱到；今天各競選總部都很忙碌，包含開票作業、票數統整，且還要規畫明後天可能的謝票行程。