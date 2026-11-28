九合一選舉今天登場，代表民進黨「代夫出征」參選澎湖縣長的吳淑瑾，上午9時身穿粉色防風外套、神情輕鬆前往馬公市文澳國小投票，她受訪時表示，昨晚和平常一樣睡得很好，今天不用再掃街拜票心情輕鬆許多，也難得細談丈夫、現任縣長陳光復的復原近況，透露選後過2天就會前往高雄榮總陪伴陳光復。

吳淑瑾上午現身文澳國小投開票所，沿途親切與選務人員及媒體打招呼，面對媒體詢問昨晚睡眠狀況與投票心情，她笑著連說好幾次「一樣很好睡」，強調自己就是抱持「平常心」，完成投票步出票匭後，吳淑瑾坦言今天不用再跑掃街拜票行程，整個人放鬆不少，並感性向外界致謝，「很感謝這5、6個月來大家一路陪伴我跑行程」。

由於澎湖縣長陳光復今年2月出席活動時不慎跌倒造成頭部重創，至今仍在住院治療，由妻子吳淑瑾接棒參選，外界高度關注陳光復的健康狀況，被問及陳光復近況時，吳淑瑾神情轉為柔和但堅定地表示「因為他腦部重創相當嚴重，治療沒有那麼簡單，這是一條漫長的路，我還是會耐心等待他的治療過程」。

吳淑瑾也證實，陳光復目前仍在高雄榮總接受醫療團隊的仔細照護，前陣子因為選舉行程太過緊湊，都由陳光復的兄弟姊妹在高雄接手輪流照顧與探視，她說「等這邊選舉告一段落，過兩天我就會回高雄去看他」。

民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾投票日上午赴馬公市文澳國小投票。記者巫鴻瑋／攝影