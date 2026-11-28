民進黨台東縣長候選人陳瑩今天上午9時，帶著愉悅心情與父母前往新生國小投開票所投票，還特別準備自己的「祖靈幸運物」隨身同行，祈求一切平安順利。經過一年多選戰奔走，陳瑩形容今天心情有種終於放鬆的感覺，也感謝不少旅外台東鄉親專程返鄉投票，甚至有人從日本、澳洲、香港、紐西蘭及愛爾蘭遠道回來，讓她相當感動。

陳瑩受訪時笑說，今天出門投票的幸運物就是把祖靈帶出來，原本信物還放在車上，還特別提醒要把它帶下車，希望大家一切平安。她表示，民進黨黨部去年10月就完成提名，這一年來幾乎不停奔走選舉，直到投票日才有一種鬆弛感，前一晚甚至興奮到凌晨5時才睡著。

談到返鄉投票人潮，陳瑩表示，昨天看到不少台東鄉親從外地趕回來，除了台北、高雄、台南，也有來自日本、澳洲、香港、紐西蘭，甚至愛爾蘭的民眾。她認為，從各地返鄉的人潮可以感受到大家對台東未來的關心，也期待投票率不會太差。

陳瑩也分享，前一天她特別留在競選總部等候返鄉鄉親，原本預計等到凌晨2時30分收工，沒想到凌晨2時34分仍有人趕到，有人開車、有人搭車，只為趕回台東投票。看到民眾在社群平台分享返鄉過程，她在選前遊行開始前就忍不住掉下眼淚，直言相當感動。