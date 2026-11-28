九合一大選今投票，高雄市長陳其邁上午前往投票，他呼籲市民踴躍出門投票，用選票決定自己的未來；被問到今晚會在哪裡看開票？陳其邁笑回「不知道耶！有沒有什麼好的建議地點？」還打趣說「反正我不是候選人，候選人緊張得要死」，希望選出一位好市長，帶領高雄繼續往前邁進。

2026-11-28 11:05