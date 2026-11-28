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影／被問投票心情 張善政：不緊張、鼓勵民眾好天氣出門投票
桃園市長張善政今天到中壢泰子鎮社區投票所投票，被問心情會不會緊張，張善政說，不會，這陣子忙完後心裡非常滿足跟舒服，希望今天市民在好天氣都出來踴躍投票。
張善政大約9點40分抵達投票所，在發言人莊鎧毓、洪于媗、議員候選人吳睿霖陪同下完成投票。張善政接受媒體聯訪後，不少社區民眾早就等在旁邊，等聯訪結束，要與張善政合照。
至於今天是否有帶幸運小物出門，張善政說，幸運小物都發光了，市民搶得非常熱烈，很高興看到這次的幸運小物這麼的受歡迎。
昨天有網友到張善政粉專留言，揚言要在今天攻擊支持張善政，昨日警方獲報後，2小時就抓到人。張善政表示，很感謝警方很快的就把嫌疑人帶到案，這種行為在民主社會是絕對不會允許的，接下來當然就期待檢調能夠公正秉公處理，我們尊重司法。
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