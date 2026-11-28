嘉義市長選舉今天登場，民進黨市長候選人王美惠上午9時獨自騎機車，前往垂楊國小投票所投票，天氣晴朗，她心情輕鬆愉快，強調每次選舉都一定會出來投票，這次也不例外。投完票後，王美惠表示，投票是人民珍貴的權利，大家都應該踴躍行使，為自己的未來投下神聖的一票。

王美惠特別提到，今天投票仍然騎著陪伴她20多年的老機車出門。她說，今天投票心情比昨晚選前之夜還輕鬆，從參選民意代表一路到現在，這輛機車始終陪伴在身邊，和她相依為命，無論晴天、雨天，甚至嘉義市遭遇風災雨襲，機車都陪著她穿梭大街小巷，走過地方服務的點點滴滴。

王美惠表示，這輛機車不只是一項交通工具，更承載著她20多年來從事民意代表工作的回憶。即使到了今天，生活習慣沒有改變，依然騎著同一輛機車出門投票。她也笑說，昨天就曾向大家提到，希望投票當天能有這輛老夥伴陪伴，今天果然如願。

媒體詢問她今天佩戴的安全帽，是否就是受到關注、副總統蕭美琴贈送，造型可愛的「戰貓」安全帽？王美惠笑著表示，今天戴的是自己原本的安全帽，至於那頂造型可愛的戰貓安全帽，她很喜歡，甚至捨不得拿到服務處擺放，怕弄丟了。

王美惠以一輛陪伴20多年的老機車完成投票，也展現她一貫親民、樸實的生活風格。投票日最後關鍵時刻，她呼籲選民踴躍出門投票，透過手中選票決定嘉義市未來的發展方向。

嘉義市長選舉今天登場，民進黨市長候選人王美惠上午9時獨自騎機車，前往垂楊國小投票所投票。記者魯永明／攝影

嘉義市長選舉今天登場，民進黨市長候選人王美惠上午9時獨自騎機車，前往垂楊國小投票所投票。記者魯永明／攝影