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邱臣遠一早完成投票 8字吐露心境：心如止水，向光前行
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天上午8時前往竹北市新社國小完成投票。邱臣遠受訪時表示，今天心情非常平靜，並以「心如止水，向光前行」8個字形容此刻心情，盼過去的努力能獲得市民肯定，也呼籲民眾踴躍出門投票。
2026年地方公職人員選舉今天登場，邱臣遠昨晚在民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲陪同下展開選前車隊掃街，今天一早便來到新社國小投票所，行使公民權利。
邱臣遠完成投票後接受媒體聯訪表示，今天心情非常平靜，因此在上午8時投票所開放的第一時間，就前來行使中華民國國民的投票權利，並以「心如止水，向光前行」形容自己的心境。
邱臣遠說，今天投下神聖的一票，也代表團隊過去這段時間在竹北一步一腳印的努力，希望能獲得市民朋友的支持，最終結果將交由竹北市民決定，團隊也將以平常心靜候開票結果。
邱臣遠也提到，今天天氣晴朗、氣候涼爽，非常適合出門，鼓勵市民朋友把握時間，盡早前往投票所，投下神聖的一票，行使公民權利，共同實踐民主價值。
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