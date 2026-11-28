1128投票日，台南一早天氣宜人，不少民眾也出門投票，民進黨台南市長候選人陳亭妃稍早也在媽媽及胞妹陳怡珍陪同下完成投票。陳亭妃受訪時說，昨天造勢活動後回家與媽媽講不到2句話，就倒頭大睡，且一覺到天亮「連夢都沒做」，是選戰期間最安穩、幸福的一夜。

陳亭妃表示，昨天造勢活動現場「大爆場」，會後還有車隊掃街，許多支持者更陪她一路徒步3.7公里回家，「體力上雖然累、但那種累很安穩」，因此回家倒頭就睡，今天心情也相當放鬆。

她也分享投票的趣事，其戶籍地過去多半在大港國小投票，此次換到由她爭取興建的社區活動中心投票，但因近期選務繁忙，一時之間差點走錯投票所。陳亭妃說，在投開票所遇見許多鄰居、鄉親熱情打招呼時，紛紛笑說「新地點還有些不習慣」。

此外，面對投票日，陳亭妃一早依舊維持日常選民服務步調。她表示，一早也和妹妹、市議員陳怡珍前往柳營殯儀館及殯葬所等地參加2場公祭，行程告一段落後才趕回投票，稍後也會陪同總統賴清德前往台南安平國中投票。

面對今天投票率，陳亭妃認為，難以預估，不過欣見一早各投票所就湧現排隊人潮，也呼籲市民朋友，無論今天有無排定工作或出遊行程，都希望能把握時間出門投下神聖的一票，期盼整天維持熱絡人氣、拉高投票率。