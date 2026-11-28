民眾黨主席黃國昌今天上午前往新北市板橋區港嘴市民活動中心投票，呼籲民眾把握好天氣踴躍投票。近日與藝人沈玉琳對談影片引發網路討論，黃國昌受訪時談及網軍出征現象，直指近年不但沒有收斂，反而變本加厲，對台灣民主不是好事，呼籲有權力的人應學會謙卑、懂得反省。

黃國昌表示，昨晚前往竹北助選，返家時已過午夜，很快就累到睡著，今天一早精神不錯，看到天氣很好，希望大家一起出門投票。他透露，今晚將在民眾黨中央黨部與一級主管觀看開票，之後再開記者會發表看法。

黃國昌近日與藝人沈玉琳的對談影片在社群平台引發回響，內容談及媒體壟斷、網軍現象，還有以「口碑行銷」為包裝的網路操作，正逐步侵蝕社群空間。黃今天投票後受訪時表示，2019年賴清德曾請蔡英文的網軍停止對他的攻擊，不論是否支持賴清德，聽到這番話，內心都會揪一下。

黃國昌認為，台灣不應該走到這一步，網軍出征現象過去幾年不但沒有收斂，反而變本加厲，這對台灣民主並非好事，人民期待的是，有權力的人能夠學會謙卑、懂得反省，這才符合民主精神。

今天是投票日，黃國昌上午9時許抵達投開票所時，現場有不少民眾排隊等候，他排隊約5分鐘便完成投票，過程中有民眾認出他，彼此揮手致意。

民眾黨此次在新北市議員選舉提名7席，力拚拿下3席成立議會黨團。被問及對此目標是否有信心，黃國昌笑說「今天不適合聊太多關於投票行為的事，以免被找碴」，僅強調最重要的是天氣很好，希望選民踴躍出門投票。

今天是投票日，黃國昌上午9時許抵達投開票所時，現場有不少民眾排隊等候，整體投票熱度算高。記者王慧瑛／攝影