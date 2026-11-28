國民黨台中市長候選人江啟臣在太太及市長盧秀燕陪同下現身豐原投票，談及昨晚造勢結束後的睡眠狀況與投票心情，他表示自己其實睡得還不錯，因為很累而且屬於「倒頭就睡」甚至會打呼的類型；相較之下，太太可能比較累、也比較緊張，一路上還會說夢話，顯見這段時間承受不小壓力。

至於今天投票的心情，江啟臣說整體相當平靜、踏實，並抱著感恩的心，因為該做的事都已認真完成、該努力的也全力以赴；今天是市民決定的日子，努力是自己的本分，結果就交給市民決定。被問到投完票後最想做的第一件事，江啟臣笑說應該會自己做家事，因為這段時間家裡裡裡外外多由太太打理，今天應該換他來做、補償一下。

台中市長盧秀燕也特地從市區趕到豐原陪同投票。她表示，自己30年來從未陪同他人投票，江啟臣是第一位，主要因為兩人姐弟情深，在最關鍵的時刻希望陪伴他。針對選後行程與選務安排，盧秀燕指出會視情況而定，目前線上聯繫方便，因為內部選務及開票準備等工作仍需同仁處理，因此會更忙碌。

不過盧秀燕強調，江啟臣個性冷靜、情緒管理好且很有條理，個人部分讓她很放心，主要操心的是選務，也笑說他今天把家事做好、交差了事就好。盧秀燕提到，當天台中最高溫約24度、台北約23度，天氣相當舒適，呼籲民眾把握好天氣踴躍出門投票。

國民黨台中市長候選人江啟臣（中）在妻子劉姿伶（左）及市長盧秀燕（右）陪同下現身豐原投票所投下神聖的一票。記者黃仲裕／攝影

台中市豐村國小投票所，一早有不少民眾前往投票。記者黃仲裕／攝影