地方公職人員選舉今天投票，民進黨雲林縣長候選人劉建國上午陪同母親前往斗六家商投開票所投票。他表示，昨晚睡得還好，但令他感動的是，昨天深夜高鐵站仍有許多在外地工作的雲林鄉親返鄉，甚至有人凌晨打電話告訴他已經到家，第一次看到這麼多人搭乘這麼晚的高鐵返鄉投票，讓他相當感動。

劉建國表示，這次選舉看到許多北漂雲林人不辭辛勞返鄉，直到凌晨1點，高鐵站仍有不少鄉親返家，這是前所未見，第一次看到這麼多雲林在外的鄉親搭這麼晚的高鐵回來，讓大家非常感動的一件事情。完成投票後，他將前往各地競選總部，為工作人員加油打氣。

雲林縣選舉委員會表示，全縣20鄉鎮市共設638個投開票所，投入1萬527名選務人員，投票時間從上午8點至下午4點，提醒民眾攜帶身分證、印章及投票通知單，並遵守投票相關規定。

早上投票才開始不久，就發生一件手機違規事件，有民眾手機在投票所內響起，已涉及違規，依法可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。縣選委會提醒，投票所內不得攜帶手機，過去歷次選舉約有10人因手機鈴響遭裁罰3萬元，呼籲民眾投票前先將手機留在投票所外，避免一時疏忽荷包失血。

民進黨雲林縣長候選人劉建國上午陪同母親前往斗六家商投開票所投票。記者陳雅玲／攝影

雲林縣全縣20鄉鎮市共設638個投開票所，投入1萬527名選務人員，圖為今早斗六家商投開票所投票情形。記者陳雅玲／攝影