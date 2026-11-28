台中市長盧秀燕今天陪台中市長候選人江啟臣夫妻到豐原投票，盧秀燕說，她從政30年從來沒陪過人投票，今天是第一次，因為她與江啟臣姐弟情深，在他最關鍵的時刻，希望陪陪他。

記者問盧秀燕，是否第一次陪同候選人來投票，怎麼今天會特地從這個市區趕來豐原？ 盧秀燕說，她從政 30年，從來沒陪過人投票，江副院長是她第一位陪同，最主要是我們姐弟情深，在他最關鍵的時刻，我希望陪陪他。

記者問盧秀燕，她也身為台北市蔣萬安市長競總主委，今天是否還會到北上、盧秀燕說會看情形，基本上現在因為線上的關係，所以很多東西都蠻方便聯繫，她話鋒一轉向江啟臣說，今天江啟臣說第一件事要回家做家事，盧說可是她不行，因為兩邊很多內部的選務工作，接著開票工作還是必須準備，她還有很多選務同仁必須來進行這個相關的準備工作，所以她可能還會比較忙一點。

記者補問盧秀燕，「 市長老公會幫忙做家事嗎？」 盧秀燕說，還好啦，她先生平常會做家事，所以她比較沒有什麼太大後顧之憂，今天希望讓候選人比較心情比較輕鬆；其他的工作交給我們來做。

盧秀燕也呼籲今天天氣很好，她特別查一下今天台中最高溫就是24度，台北是23度，這是人類最舒適的一個溫度，她呼籲市民呢踴躍出來投票。

被問個投票前有什麼話要跟江啟臣說嗎？盧秀燕說，其實他已經做好各種準備，而且他的個性也很冷靜，所以對他是很放心，一路沒有太讓她操心他個人的部分，我們主要操心部分是在選務，個人方面，江啟臣的情緒管理很好，而且個性很冷靜，很有條理，所以我對他沒有什麼太大操心。就是他今天把家事好好做好就行，老婆交代的事情認真一點，加以回報。