無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢今天上午偕妻子投票，心情顯得相當輕鬆。他帶著亡故父母的照片前往投票所，說今天是陪父母一起來投票，完成他們的心願。投完票後，他將回家陪父親，接著到競選總部等待開票結果。

魏嘉賢的父親魏東河在投票日前一周病逝，他將已故父母的照片放在胸前口袋，陪伴自己跑行程，今天也帶著照片前往投票。

魏嘉賢與妻子上午9時許抵達鑄強國小投票所，有民眾為他加油。他說，昨晚過後心情很亢奮，很想趕快出來投票，相信花蓮縣民有智慧，能選出理想的縣長、各級民意代表及鄉鎮市長，希望大家一起為花蓮加油。

花蓮市區今天一早飄起細雨，魏嘉賢說，天氣相當舒爽，不會太熱也不會太涼，相信會有不少民眾出來投票。他完成投票後，將先回家陪父親，接著再到競選總部等待開票結果。