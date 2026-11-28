今天投票日，基隆天氣不錯，一早各投開票所就有排隊人潮，市民等著排隊，市長謝國樑上午9時到義一路港通、正義里民活動中心第38號投開票所完成投票。謝國樑說，上午比較涼，中午會回暖，鼓勵大家利用各個時段踴躍投票。

謝國樑進入投開票所前受訪說，昨天一整天都非常的忙碌，所以昨晚睡得很好，今天上午睡到7點50分才起來，他算睡得很飽，今天是好天氣，上午比較涼一點，中午會回暖，鼓勵大家利用各個時段踴躍投票。

全市共設288處投開票所， 選舉權人數最多為信義區孝忠里，共有7590人，分成5個投開票所，選舉權人數最少為七堵區瑪西里有288人；最多選舉權人數的投票所為第204號投開票所安樂區-新崙里一的2,209人。最少人數為編號第259號投開票所七堵區八德里一的255人。

今天一早不少投開票所不到8時就有人排隊，市選委會也到各投開票所巡視，了解投票情況。