台中市長候選人江啟臣與妻今天到豐原區投票，市長盧秀燕陪同；被問到昨晚心情和睡得怎麼樣？江啟臣之妻劉姿伶說「他有打呼」，江啟臣說妻子可能比較累又緊張，一路說夢話要他去投票。

江啟臣與妻劉姿伶到豐原投票前接受媒體訪問，記者問，昨晚競選造勢後，一個晚上的心情睡得怎麼樣？今天投票的心情可以跟大家分享一下嗎？

江啟臣表示他睡得其實還好，因為很累，他太太可能比較累，她還會說夢話，說「要去投票！」說完一旁妻子也笑，江啟臣表示，她可能比較累，他也很累了，他是那種倒頭就睡那一型的。江妻在旁附和「對，他有打呼」。 江啟臣表示，妻子可能比較緊張，所以還在一路說夢話，可見她這段時間，壓力是蠻大的。

記者再問，大家都很關心今天投完票想要做的第一件事情是什麼？江啟臣說，基本上今天來投票，就是很平靜踏實，抱著很感恩的心，因為這段時間，我們該做的事情都認真去做，該努力的事情都全力以赴喔。今天是市民決定的日子，就是我們努力是我們該做的事情，但決定就交給市民。江啟臣說「待會兒投完票，應該是我去做家事吧。」他說因為這段時間，都是妻子忙裡裡外外的事情。所以今天是他應該要補償一下，換他來做。 江妻聽到後說了一句「 好，那這個我總算」。

記者再問，大家都知道妻子是幸運小物，妻子出門前有跟江啟臣說些什麼嗎？劉姿伶說「記得帶投票通知單，還有身分證。」她說這最重要，其他就一切上天決定。

台中市長候選人江啟臣今天早上與妻到豐原區投票。記者游振昇／攝影